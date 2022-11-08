Дипломатичні відносини з Іраном: стало відомо, коли Зеленський ухвалить рішення

Київ налаштований рішуче і серйозно реагувати на поставки Іраном дронів для російської армії

Найближчими тижнями президент Володимир Зеленський ухвалить остаточне рішення, розривати чи ні дипломатичні відносини з Іраном. Про це заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв'ю Zn.ua.

«Київ налаштований рішуче і серйозно реагувати на поставки Іраном дронів для російської армії, тому що йдеться про нашу національну безпеку, про участь третьої країни на боці Росії в агресії проти України. І розрив дипломатичних відносин з Іраном стоїть на порядку денному. Про це іранська сторона офіційно повідомлена, і вона намагається всіляко уникнути того, щоби це відбулося. Остаточне рішення щодо розриву або нерозриву дипломатичних відносин буде прийняте президентом найближчими тижнями», – повідомив Субх.

Спецпредставник зазначив, що Іран є дуже важливим торговельно-економічним партнером для України: торік товарообіг із цією країною становив понад $700 млн. Але незважаючи на це, для України неприйнятно, що Іран обрав союз із Росією – Україна не жертвуватиме національною безпекою лише заради торговельних відносин.

«Доки Іран не відмовиться від своїх союзницьких відносин із Росією, так, як раніше, у відносинах Києва з Тегераном не буде. Тому не можу виключати, що наступним кроком після розриву дипломатичних відносин будуть економічні санкції з боку України», – додав Субх.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Читайте також: Як Іран використає проти Росії постачання зброї – висновок ISW