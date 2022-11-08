У порту Астрахані, який приймає іранські вантажі, загорівся корабель (фото, відео)

Астрахань є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану

У російській Астрахані, що розташована в дельті Волги поблизу Каспійського моря, спалахнув корабель. Причини займання наразі не відомі, вогонь пожежники приборкували протягом трьох з половиною годин. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленням пропагандистів, інцидент стався 7 листопада близько 18:00 вечора за місцевим часом. «В Астрахані сталося загоряння судна, що перебуває на березі на вулиці Атарбекова, 37, повідомили в регіональному управлінні МНС Росії. За даними відомства, на місці події з вогнем боролися сім одиниць спеціальної техніки та 18 осіб особового складу МНС», – йдеться у повідомленні.

Близько 21:30 за місцевим часом пожежу було ліквідовано, інформують росЗМІ. Для цього знадобились 13 одиниць спецтехніки і 35 рятувальників МНС. Російські журналісти також припускають, що судно знаходилось на ремонті – про це нібито свідчить наявність крану біля причалу, однак можливо на корабель щось завантажували чи розвантажували.

Кадри яскравої заграви також опублікував народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Юрій Мисягін. «Знову хтось палив у недозволеному місці», – прокоментував у дописі нардеп.

Карта маршрутів, якими Іран поставляє зброю РФ

У коментарях спільнота відзначила цікаве місце загоряння. Припускають, що саме Астрахань є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану – зокрема, сумнозвісних дронів Shahed 136 або принаймні комплектуючих для їхньої зборки.

Як повідомлялося, для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала. Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.