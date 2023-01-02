Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок
Офіс президента

Головою Олешківської міської військової адміністрації стала Тетяна Гасаненко

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Указ набув чинності з дня опублікування.

Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок фото 1

Окремим розпорядженням Зеленський призначив голову Олешківської міської військової адміністрації. Цю посаду обійняла Тетяна Гасаненко – перша заступниця міського голови Олешок Євгена Рищука.

У 2017-2019 роках Гасаненко очолювала Голопристанську районну державну адміністрацію, була депутаткою Херсонської облради попереднього скликання.

Нагадаємо, Збройні сили України ввійшли в Херсон 11 листопада, тоді міноборони України повідомило про звільнення міста від окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів деталі про операцію зі звільнення Херсона. 

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також: Український контрнаступ зсередини: як це відбувалось. Реконструкція The Washington Post
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місто також покинули родини зрадників
Окупанти вивезли усіх колаборантів з Олешок – Центр спротиву
4 грудня, 2022, 05:42
фото з відкритих джерел
На Херсонщині окупанти обстріляли міський ринок, є поранені
Сьогодні, 10:56
ЗСУ вдалося звільнити Херсон у листопаді
Звільнення Херсона: як це було? Уперше оприлюднено секретне кадрове рішення Генштабу
30 грудня, 2022, 14:06

Політика

Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві: названо дату
Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві: названо дату
Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок
Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок
МЗС анонсувало «перезавантаження» відносин з Африкою
МЗС анонсувало «перезавантаження» відносин з Африкою
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)
Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
35K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
18K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)
11K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
9362
2023 рік. Українська війна показує, яким він буде

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту