Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок

Головою Олешківської міської військової адміністрації стала Тетяна Гасаненко

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

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Указ набув чинності з дня опублікування.

Окремим розпорядженням Зеленський призначив голову Олешківської міської військової адміністрації. Цю посаду обійняла Тетяна Гасаненко – перша заступниця міського голови Олешок Євгена Рищука.

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У 2017-2019 роках Гасаненко очолювала Голопристанську районну державну адміністрацію, була депутаткою Херсонської облради попереднього скликання.

Нагадаємо, Збройні сили України ввійшли в Херсон 11 листопада, тоді міноборони України повідомило про звільнення міста від окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів деталі про операцію зі звільнення Херсона.

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.