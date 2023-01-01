«Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії» – звернення Президента України

Зеленський підвів підсумки першого дня 2023 року

«Росіяни бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть», – заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 січня.

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Текст звернення президента Зеленського

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. 33 «Шахеди» на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці! Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому «вариться» Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо. Я дякую всім, хто цієї ночі, і щодня, і щоночі бʼє ворога на фронті! На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин. Всюди, де лінії передачі та інші енергообʼєкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також. І дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було! Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу України! Слава Україні!»

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

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Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.