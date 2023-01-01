Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії» – звернення Президента України

glavcom.ua
«Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії» – звернення Президента України
фото Офісу президента

Зеленський підвів підсумки першого дня 2023 року

«Росіяни бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть», – заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 січня.

Текст звернення президента Зеленського

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 «Шахедів» збито в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам, зенітникам. 33 «Шахеди» на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці, хлопці! Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому «вариться» Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо. Я дякую всім, хто цієї ночі, і щодня, і щоночі бʼє ворога на фронті! На кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх наших містах і громадах ми окупантам відповідаємо. Дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень – з урахуванням усіх наявних обставин. Всюди, де лінії передачі та інші енергообʼєкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово. Сьогодні – також. І дуже важливо, як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було! Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто працює на перемогу України! Слава Україні!»

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Читайте також: Що потрібно, аби переламати хід війни на Донбасі: роз'яснення ЗСУ
Теги: війна росія тероризм Володимир Зеленський ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про ППО та голосування України в ООН
ЗМІ: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про ППО та голосування України в ООН
Сьогодні, 19:47
Слова Зеленського запали українцям у душу
Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента
Сьогодні, 11:28
Зеленський переконаний, що українці досягнуть своїх цілей у Новому році
«Сьогодні лише одне бажання»: Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком
Вчора, 2022, 21:42

Політика

У росіян можуть з'явитися нові власники – Данілов
У росіян можуть з'явитися нові власники – Данілов
«Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії» – звернення Президента України
«Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії» – звернення Президента України
«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів
«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів
Коли настане найважчий день війни – прогноз Банкової
Коли настане найважчий день війни – прогноз Банкової
Порошенко заявив, що 2023 рік стане роком української перемоги (відео)
Порошенко заявив, що 2023 рік стане роком української перемоги (відео)
Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)
Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
51K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
37K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
30K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
18K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Сьогодні, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Сьогодні, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Сьогодні, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Сьогодні, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Сьогодні, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Сьогодні, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту