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Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб
Пілоти ЗСУ вразили п’ять позицій зенітно-ракетних комплексів ворога
фото ілюстративне

Противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро

Триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.
Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

Лиманський напрямок

Під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

Бахмутський напрямок

Окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

Авдіївський напрямок

Ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

Запорізький напрямок

Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

Херсонський напрямок

Противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та п’ять – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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