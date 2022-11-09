У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях

У середу ввечері, 9 листопада, у Кривому Розі пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, у ніч на 9 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. «П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – розповів він.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу на площі понад 3 тис. кв. м. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

Нагадаємо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.