Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях

У середу ввечері, 9 листопада, у Кривому Розі пролунали вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, у ніч на 9 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.  «П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – розповів він.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу на площі понад 3 тис. кв. м. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

Нагадаємо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Теги: війна Кривий Ріг Дніпропетровщина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти сьогодні пів дня гатили по Україні 
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі
11 жовтня, 14:33
У Нікопольський район прилетіли понад 30 ворожих снарядів
Дніпропетровщина: ворог усю ніч атакував ракетами та «Градами»
17 жовтня, 08:02
Жителям міста рекомендовано залишатись в укриттях
Іранський «Шахед» атакував Кривий Ріг – Олександр Вілкул
2 листопада, 22:37

Події в Україні

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Дехто думає, що дуже хитрий: Банкова прокоментувала відступ окупантів із Херсона
Дехто думає, що дуже хитрий: Банкова прокоментувала відступ окупантів із Херсона
Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото
Загибель колаборанта Стремоусова: з’явилися деталі та фото
Відведення окупаційних військ: голова ОВА звернувся до жителів Херсона
Відведення окупаційних військ: голова ОВА звернувся до жителів Херсона
РФ видала солдатам, які базуються в Білорусі, застарілу зброю та амуніцію – Генштаб
РФ видала солдатам, які базуються в Білорусі, застарілу зброю та амуніцію – Генштаб
Альянс між РФ та Іраном. Експерт пояснив, навіщо Патрушев їздив до Тегерана
Альянс між РФ та Іраном. Експерт пояснив, навіщо Патрушев їздив до Тегерана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
83K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
78K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
44K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
36K
Полковник ЗСУ Володимир Лагута: Український військовий – супергерой у США
33K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту