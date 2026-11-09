148 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 листопада 2026

Лінія фронту станом на 9 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4608 дронів-камікадзе та здійснив 1967 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 листопада на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 45 окупантів, 16 – поранено, знищено 12 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, три пункти управління БпЛА та 20 укриттів. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один засіб РЕБ, один спеціальний засіб, шість пунктів управління БпЛА та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували три керовані авіабомби, здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один обстріл із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку

Противник провів дві штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Дванадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у районі Степового.

На Придніпровському, Олександрівському та Куп'янському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1720-й день повномасштабної війни.