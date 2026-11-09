Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1720-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

148 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 листопада 2026
Ситуація на фронті 9 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 9 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4608 дронів-камікадзе та здійснив 1967 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 листопада на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 45 окупантів, 16 – поранено, знищено 12 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, три пункти управління БпЛА та 20 укриттів. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один засіб РЕБ, один спеціальний засіб, шість пунктів управління БпЛА та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували три керовані авіабомби, здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один обстріл із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку

Противник провів дві штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Дванадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у районі Степового.

На Придніпровському, Олександрівському та Куп'янському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1720-й день повномасштабної війни.

Теги: Генштаб війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Зеленський: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру
Зеленський: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 листопада 2026
148 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 листопада 2026
Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
НБУ спрогнозував терміни відкриття морських портів України
НБУ спрогнозував терміни відкриття морських портів України
На Дніпропетровщині сталися масштабні відключення світла
На Дніпропетровщині сталися масштабні відключення світла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
108K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Сьогодні, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Сьогодні, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua