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157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026
Ситуація на фронті 25 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 42 авіаційних удари – скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4834 дрони-камікадзе та здійснив 1758 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів, 23 поранено. Знищено дві одиниці автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 92 укриття противника. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять атак загарбників у районах Ставків, Лиману та Зарічного.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі Малинівки.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки. Два боєзіткнення тривають. 

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 22 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Софіївки
  • Вільного
  • Кучерового Яру
  • Ганнівки
  • Нового Донбасу
  • Чернігівки
  • Красноподілля
  • Гулівого
  • Сергіївки
  • Молодецького

Два бої тривають. 

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Наші оборонці відбили 13 ворожих атак у районах Успішного, Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1705-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Лиман Костянтинівка Покровськ штурм укриття Генштаб окупанти

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