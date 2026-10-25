157 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 25 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 42 авіаційних удари – скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4834 дрони-камікадзе та здійснив 1758 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 29 окупантів, 23 поранено. Знищено дві одиниці автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 92 укриття противника. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять атак загарбників у районах Ставків, Лиману та Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбулося 22 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Софіївки

Вільного

Кучерового Яру

Ганнівки

Нового Донбасу

Чернігівки

Красноподілля

Гулівого

Сергіївки

Молодецького

Два бої тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Наші оборонці відбили 13 ворожих атак у районах Успішного, Різдвянки, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1705-й день повномасштабної війни.