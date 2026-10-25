Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2026 року

Найбільшу кількість атак зафіксовано на покровському напрямку – 16

За минулу добу на фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 83 авіаційних ударів, під час яких скинув 281 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 24 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА та командно-спостережний пункт противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Кореньок, Сопич, Нескучне, Безсалівка, Кучерівка, Лужки, Мала Корчаківка, Тополя, Нова Січ, Храпівщина, Ободи, Яструбщина, Баранівка, Мала Слобідка, Миропілля, Хотінь, Волфине, Іскрисківщина, Фотовиж, Потапівка, Гірки, Стара Гута, Уланове, Кіндратівка, Запсілля Сумської області; Михальчина-Слобода, Буда-Вороб'ївська, Хрінівка, Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Свеса, Паліївка, Писарівка.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники атакували у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове.

На куп'янському напрямку

Ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти проводили шість штурмових дій у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви, Новоселівки.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки у районі населеного пункту Крива Лука.

На краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 13 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Василівка, Молодецьке та у бік населених пунктів Добропілля, Красноподілля, Сергіївка.

На олександрівському напрямку

Ворог один раз атакував у бік населеного пункту Запорізьке.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 13 разів намагався просунутися у районах Добропілля, Білогір’я та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну спробу атаки в бік Новояковлівки

На придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1705-й день повномасштабної війни в Україні.