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Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 12 жовтня 2026 року

Російський безпілотник, за попередніми даними, влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, виробничий комплекс Roshen у Вінниці зазнав російського удару, а в центрі Кропивницького озброєний чоловік кинув гранати в бік правоохоронців і відкрив стрілянину. «Главком» зібрав головні події дня 12 жовтня.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 1
скринот із відео

Під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

Після удару виникла пожежа, також загорілися автомобілі. За попередніми даними міської влади, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

Росія атакувала виробничий комплекс Roshen у Вінниці

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 2
фото: glavcom.ua

Виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen у Вінниці зазнав російського удару. Під час атаки своєчасно спрацювала система оповіщення, після чого працівників оперативно евакуювали. У компанії повідомили, що завдяки цьому вдалося уникнути загибелі людей.

Чоловік кинув гранати у поліцейських у Кропивницькому

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 3
скриншот із відео

У центрі Кропивницького чоловік кинув гранати в бік правоохоронців, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

Інцидент стався під час спілкування чоловіка з поліцейськими. Після застосування вибухових пристроїв та зброї правоохоронці розпочали заходи із його затримання. Поліція запровадила спеціальну операцію «Грім», до якої залучили необхідні підрозділи.

Країни ЄС погодили відкриття двох переговорних кластерів для України

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 4
фото: armyinform.com.ua

Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів у межах вступу України до ЄС. Аналогічне рішення погоджене і щодо Молдови.

Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн заявив, що 13 жовтня має стати важливим днем для процесу розширення Євросоюзу.

Зеленський підписав закон про навчання мовами національних меншин

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 5
фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює навчання мовами національних меншин та корінних народів України.

Документ гарантує дітям, рідні мови яких мають статус офіційних мов Європейського Союзу, право навчатися ними поряд з українською.

Школи також зможуть отримувати статус закладу освіти національної меншини, якщо понад половина учнів навчається відповідною мовою.

Ухвалення цих змін було однією з умов, із якими Угорщина пов'язувала підтримку подальших переговорів про вступ України до ЄС.

Росія знищила завод «КСМ Протек» на Київщині

Атака на Київ, удар по підприємству Roshen у Вінниці та стрілянина у Кропивницькому. Головне за день 12 жовтня фото 6
фото: ДСНС

Російські війська знищили завод із виробництва мастильних матеріалів «КСМ Протек» у Київській області.

Підприємство зазнало ударів безпілотниками 10 та 11 жовтня.

У компанії повідомили, що всі виробничі потужності зруйновані, через що діяльність заводу повністю зупинено.

Інші важливі новини:

  • Сенатори виступили проти імпорту російського дизеля
  • Кремль заявив, що задоволений роботою переговорників США
  • «АрселорМіттал Кривий Ріг» готується до повної зупинки виробництва
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський

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