Наймасовіша здача в полон за всю війну: відео з росіянами, захопленими під час операції «Вівальді»

Понад 250 окупантів здалися в полон під час операції «Вівальді»

За три етапи операції українські військові захопили живими понад 250 росіян, серед яких десятки офіцерів

З'явилися нові кадри з російськими військовими, захопленими в полон під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. Йдеться про наймасовішу здачу військових РФ у полон за 12 років війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Третій армійський корпус.

На оприлюднених кадрах полонені розповідають про умови на позиціях та причини, через які вирішили здатися. За словами росіян, на позиціях їм бракує їжі та води. Через відсутність провізії військові РФ змушені їсти кропиву, кору та полювати на диких тварин. Воду вони збирають після дощу, а в окремих випадках через зневоднення п'ють власну сечу.

Полонені також заявили, що російське командування не організовує належної евакуації поранених. За їхніми словами, шанс урятуватися мають ті, хто здатен самостійно дістатися до точки евакуації. Один із полонених російських офіцерів заявив, що особовий склад гине від виснаження та голоду.

Відео з росіянами, захопленими під час операції «Вівальді»

На окремих ділянках у російських підрозділах виникли проблеми з управлінням, про це свідчить і склад військових, які потрапляють у полон.

«Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БПЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів», – заявив командир корпусу Андрій Білецький.

Полонені російські офіцери стверджують, що близько восьми місяців тому ситуація на цьому напрямку різко змінилася. За їхніми словами, просування російських військ зупинилося, а виконання наказів командування стало неможливим.

Операція «Вівальді» – наступальна операція Сил оборони на Лиманському напрямку. Російські війська планували прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації, однак українські сили зірвали ці плани та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія була змушена перекидати туди додаткові сили, послаблюючи інші напрямки.



Особливістю «Вівальді» стало активне застосування наземних роботизованих комплексів. Зокрема, українські військові використовували НРК-камікадзе з одноразовими гранатометами, а також тактику «Грифон» – десантування наземних роботизованих комплексів за допомогою важких бомберів.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідав військових на Лиманському напрямку. Глава держави побував на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка бере участь в операції «Вівальді».

Зеленський повідомив, що 66-та ОМБр разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу в межах операції повернула під український контроль понад 125 кв. км території. Військові продовжують утримувати досягнуті результати та закріплюватися на звільнених територіях.