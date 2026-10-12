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Росіяни знищили завод із виробництва мастил на Київщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни знищили завод із виробництва мастил на Київщині
Росіяни зруйнували всі потужності заводу на Київщині
фото: ДСНС

Окупанти атакували підприємство протягом двох днів. У компанії розповіли, що залишилося від виробничих потужностей та чи продовжує завод роботу

Російські окупаційні війська знищили завод із виробництва мастильних матеріалів «КСМ Протек» у Київській області. Підприємство зазнало масштабних руйнувань унаслідок атак безпілотників 10 та 11 жовтня, після чого повністю припинило діяльність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

За інформацією підприємства, російські війська завдавали ударів по заводу протягом двох днів. Унаслідок атак було зруйновано всі його виробничі потужності.

У компанії підтвердили, що після руйнувань роботу підприємства повністю зупинено. Таким чином, завод наразі не може продовжувати виробництво мастильних матеріалів.

Як повідомили представники «КСМ Протек», атаки на підприємство відбувалися з 10 по 11 жовтня. Для ударів російські війська застосували безпілотники.

Унаслідок обстрілів завод втратив усі виробничі потужності. Через масштаби руйнувань компанія була змушена повністю припинити виробничу діяльність.

Підприємство спеціалізувалося на виготовленні мастильних матеріалів. Після російських ударів можливість продовжувати їхнє виробництво на зруйнованому заводі була втрачена.

Наразі компанія не повідомила, чи планує відновлювати підприємство та скільки часу може знадобитися для цього. Також у наданій інформації не зазначено, чи були загиблі або постраждалі серед працівників заводу.

Відомостей про точне місце розташування виробничого об'єкта, суму завданих збитків та подальші рішення керівництва компанії поки немає. За повідомленням підприємства, станом на 12 жовтня його діяльність повністю зупинена.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня російські безпілотники атакували Київську область. У Бучанському районі внаслідок удару спалахнула пожежа у складських приміщеннях промислового підприємства. Рятувальники локалізували займання та продовжили ліквідацію його наслідків. За попередніми даними, загиблих і постраждалих на підприємстві не було.

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Теги: окупанти росія

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