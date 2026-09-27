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197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026
Ситуація на фронті 27 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 27 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5565 дронів-камікадзе та здійснив 2132 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 33 окупанти та поранено шістьох. Знищено дві одиниці автомобільної, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та один склад боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 52 укриття противника. Знищено або подавлено 204 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного. Два боєзіткнення тривають.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Колісниківки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися в районах Зарічного, Лиману та Діброви. Одне боєзіткнення триває.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Миколаївки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває. 

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 15 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Вільного
  • Білицького
  • Чернігівки
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Три боєзіткнення тривають. 

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Січневого та Вербового.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 11 атак окупантів у районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1677-й день повномасштабної війни.

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Теги: Лиман Покровськ Костянтинівка фронт окупанти Генштаб Слов’янськ

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