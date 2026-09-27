197 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 вересня 2026

Лінія фронту станом на 27 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5565 дронів-камікадзе та здійснив 2132 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 33 окупанти та поранено шістьох. Знищено дві одиниці автомобільної, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та один склад боєприпасів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 52 укриття противника. Знищено або подавлено 204 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Ківшарівки та Колісниківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися в районах Зарічного, Лиману та Діброви. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 15 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Вільного

Білицького

Чернігівки

Мирного

Сергіївки

Молодецького

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Січневого та Вербового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 11 атак окупантів у районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

Нині триває 1677-й день повномасштабної війни.