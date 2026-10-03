183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5821 дрон-камікадзе та здійснив 2019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 жовтня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 53 окупанти, семеро поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 34 укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, дев'ять пунктів управління БпЛА та 162 укриття противника. Знищено або подавлено 339 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії противника. Окупанти здійснили 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Тернової, Ізбицького та Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у бік Радьківки та Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п'ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 21 ворожий штурм у районі Костянтинівки та у бік:

Іллінівки

Новоселівки

Русиного Яру

Осикового

Вільного

Степів

Грузького

Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Красноподілля

Нового Донбасу

Білицького

Ганнівки

Добропілля

Водянського

Світлого

Новогришиного

Сергіївки

Молодецького

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано п'ять атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у бік Приморського та в районі Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1683-й день повномасштабної війни.