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183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026
Ситуація на фронті 3 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5821 дрон-камікадзе та здійснив 2019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 жовтня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 53 окупанти, семеро поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 34 укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, дев'ять пунктів управління БпЛА та 162 укриття противника. Знищено або подавлено 339 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано дві штурмові дії противника. Окупанти здійснили 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Тернової, Ізбицького та Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у бік Радьківки та Ківшарівки.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п'ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 21 ворожий штурм у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Русиного Яру
  • Осикового
  • Вільного
  • Степів
  • Грузького

Одне боєзіткнення триває. 

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Водянського
  • Світлого
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Три боєзіткнення тривають. 

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано п'ять атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого та Копанів. Одне боєзіткнення триває.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у бік Приморського та в районі Плавнів.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1683-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб фронт штурм Лиман Покровськ

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