Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2026 року

Найбільше атак зафіксовано на костянтинівському та покровському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 194 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони-камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об’єкт, п’ять артилерійських систем та пункт управління ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Волфине, Малушине, Бунячине, Бруски, Кружок, Велика Берізка, Рижівка, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Рогізне, Будки, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Яструбщина та Козаче Сумської області; Михальчина Слобода, Бучки та Блешня Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаударів застосувавши п’ять КАБ та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Ураїнські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.

На куп'янському напрямку

Ворог вісім разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив чотири штурмові дії у районі Озерного та Миколаївки.

На краматорському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На олександрівському напрямку

За уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував в бік Калинівського, Березового та Мирного.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке

На оріхівському напрямку

Ворог один раз намагався покращити свої позиції атакуючи в бік Павлівки.

На придніпровському напрямку

Окупанти проводили одну штурмову дію.

Нагадаємо, триває 1683-й день повномасштабної війни в Україні.