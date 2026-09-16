Окупанти збирають дані про «Укрзалізницю». Компанія звернулася до громадян

Росіян зацікавили геолокації залізничних об'єктів, наслідки обстрілів та переміщення військових вантажів

Російські окупанти намагаються через українців отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці» та переміщення військових вантажів. За виконання таких завдань можуть пропонувати гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії попередили, що росіян цікавлять розташування та стан об'єктів залізничної інфраструктури. Отриману інформацію окупанти можуть використати для підготовки подальших атак.

«Ворог намагається отримати інформацію про об’єкти Укрзалізниці, їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Ця інформація може бути використана для подальших ударів по залізниці», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» звернулася до українців із закликом не погоджуватися на подібні пропозиції. У компанії наголосили, що відмовлятися від таких завдань потрібно навіть тоді, коли за них пропонують гроші або називають їх «анонімними».

Зокрема, українців можуть просити сфотографувати об'єкт «Укрзалізниці» або повідомити його геолокацію. Також росіян цікавлять дані про стан залізничної інфраструктури після обстрілів.

Крім того, окупанти можуть просити передавати інформацію про рух військових вантажів, пошкоджувати майно залізниці або виконувати інші завдання проти «Укрзалізниці».

У компанії наголосили, що отримані таким чином відомості можуть надалі використовуватися Росією для ударів по залізничній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та інших критично важливих підприємств від російських атак.