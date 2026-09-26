Від Москви до Пермі. За тиждень під удари потрапили шість російських НПЗ

Найдальша з цілей розташована за 1600 км від фронту

Україна протягом тижня уразила шість російських нафтопереробних заводів, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед цілей були підприємства у Москві, Пермі, Новошахтинську та Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що удари були спрямовані по об’єктах паливно-енергетичного комплексу Росії, які забезпечують ресурсами російські війська. Серед уражених за тиждень об’єктів Міноборони назвало Московський НПЗ потужністю близько 12 млн тонн нафти на рік. На підприємстві виведено з ладу ключові установки переробки нафти.

Також під удар потрапив Пермський НПЗ, який здатний переробляти близько 13 млн тонн нафти щороку. Крім того, українські сили атакували Новошахтинський НПЗ потужністю близько 7,5 млн тонн на рік, підприємство «Башнефть-УНПЗ» із такою ж заявленою потужністю та Куйбишевський НПЗ, що може переробляти близько 7 млн тонн нафти щорічно.

Шостою ціллю став Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підприємство було уражене в ніч проти 26 вересня. На його території зафіксовано пожежу. Завод має потужність близько 6,6 млн тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російських збройних сил.

Президент Володимир Зеленський також оприлюднив відео з результатами українських далекобійних ударів. Він підтвердив ураження Ільського НПЗ та повідомив про інші атаки по російській військовій інфраструктурі.

За словами президента, вночі 26 вересня у Ростовській області було уражено підприємство, яке забезпечує російські війська компонентами для ракет та артилерії, а також комплекс «Панцир-С2».

Зеленський також заявив про результати ударів по логістичних об’єктах та цілях у Чорному морі. «Щодня відповідаємо агресору на його терор проти наших людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів», – зазначив глава держави.

Міноборони також повідомило про ураження заводу «Іскра», який, за даними української сторони, виробляє електронні компоненти для російського озброєння, зокрема для керованих авіаційних ракет і зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир».