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Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
Триває 1657-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 43 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 43 атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 313 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 8812 дронів-камікадзе та здійснили 2646 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали Кореньок, Писарівка, Уланове, Прогрес, Хотінь, Іволжанське, Товстодубове та Яструбщина. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів по районах Ямполя, Писарівки та Вакалівщини.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби українські захисники зупинили один ворожий штурм у напрямку Великого Прикола.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького та Стариці, а також у напрямках Устинівки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Російські війська сім разів атакували в районах Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Окупанти сім разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог атакував у районах Діброви, Ставків та Лимана, а також у напрямках Новосергіївки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив п’ять штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Окупанти здійснили одну атаку у напрямку Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 12 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки та Торецького.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 43 атаки противника. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Торецька, Софіївки, Вільного, Дорожнього, Нового Донбасу, Матяшевого, Шевченка, Чернігівки, Добропілля, Мирного, Василівки, Новосергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти сім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Косівцевого, Верхньої Терси та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1657-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна фронт втрати

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
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