Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 391 танк

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб;

танків – 12 391 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.;

артилерійських систем – 50 637 (+45) од.;

РСЗВ – 2 178 (+3) од.;

засобів ППО – 1 683 (+0) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 824 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 156 731 (+422) од.;

спеціальної техніки – 4 783 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 3 жовтня 2026 року