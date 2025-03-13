30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters

Україна ризикує винагородити Росію, зробивши нинішню зону контролю постійною та заморозивши війну на місці

Погоджуючись на пропозицію Вашингтона про припинення вогню, Україна досягла деяких важливих короткострокових цілей, не в останню чергу врятувала зіпсовані відносини з президентом Дональдом Трампом, хоча основні проблеми, що лежать в основі війни з Росією, залишаються невирішеними. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Після того, як Україна погодилася на пропозицію США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню, Сполучені Штати заявили, що передадуть цю пропозицію Росії, повернувши м’яч на сторону Москви та пом’якшивши тиск на Київ, який зростав.

Як зазначає видання, високопоставлені члени української делегації в Джидді прокоментували подальші кроки.

Українська делегація вийшла на переговори з кількома переговорними позиціями, включно з ідеєю «полегшеного перемир'я», яке передбачало б припинення вогню в повітрі та на морі, повідомив високопосадовець України Ігор Жовква, який брав участь у переговорах. За його словами, під час зустрічі представники США запропонували більш широке припинення вогню. Українці погодилися після паузи в переговорах, дозволили делегаціям проконсультуватися зі своїми лідерами, повідомив журналістам президент Володимир Зеленський.

«Для нас було дуже важливо мати розуміння того, що перемир’я буде супроводжуватися двома дуже важливими речами: негайним скасуванням паузи у військовій допомозі та обміном розвідданими», – сказав Reuters телефоном Жовква, радник Зеленського із закордонних справ.

«Це було зроблено негайно», – сказав він, назвавши ці кроки одним з «найзначніших результатів» переговорів і спільної заяви.

За його словами, переговори не стосувалися території, оскільки припинення вогню є першим кроком у мирному процесі.

«Україна ніколи не поступиться жодними територіями. Це дуже просто. У вас не може бути цієї заяви чи декларації, ні в кого цього не може бути, тому що для цього потрібна зміна конституції», – сказав Жовква.

Кір Джайлз, старший консультант програми Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House, зазначив ризики. «Цементування лінії фронту в їх нинішньому положенні без будь-яких довгострокових гарантій того, що війна дійсно закінчиться, ризикує винагородити Росію, зробивши нинішню зону контролю постійною та заморозивши конфлікт на місці, а не розв’язавши його», – сказав він.

Колишній високопоставлений український силовик, який побажав залишитися анонімним, сказав: поки що все розвивалося передбачувано з точки зору поетапного мирного процесу. «Однак цілком імовірно, що Росія зірве угоду, і нам доведеться спостерігати за реакцією Америки. Росіяни можуть образити Трампа своїми вибухами. І тоді у нас буде шанс отримати сильну допомогу озброєнням».

Нагадаємо, зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації.

Також європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, російські міста були атаковані дронами, а Суджа перейшла під контроль РФ.