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30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters

glavcom.ua
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30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters
Цілком імовірно, що Росія зірве угоду
фото ілюстративне

Україна ризикує винагородити Росію, зробивши нинішню зону контролю постійною та заморозивши війну на місці

Погоджуючись на пропозицію Вашингтона про припинення вогню, Україна досягла деяких важливих короткострокових цілей, не в останню чергу врятувала зіпсовані відносини з президентом Дональдом Трампом, хоча основні проблеми, що лежать в основі війни з Росією, залишаються невирішеними. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Після того, як Україна погодилася на пропозицію США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню, Сполучені Штати заявили, що передадуть цю пропозицію Росії, повернувши м’яч на сторону Москви та пом’якшивши тиск на Київ, який зростав.

Як зазначає видання, високопоставлені члени української делегації в Джидді прокоментували подальші кроки.

Українська делегація вийшла на переговори з кількома переговорними позиціями, включно з ідеєю «полегшеного перемир'я», яке передбачало б припинення вогню в повітрі та на морі, повідомив високопосадовець України Ігор Жовква, який брав участь у переговорах. За його словами, під час зустрічі представники США запропонували більш широке припинення вогню. Українці погодилися після паузи в переговорах, дозволили делегаціям проконсультуватися зі своїми лідерами, повідомив журналістам президент Володимир Зеленський.

«Для нас було дуже важливо мати розуміння того, що перемир’я буде супроводжуватися двома дуже важливими речами: негайним скасуванням паузи у військовій допомозі та обміном розвідданими», – сказав Reuters телефоном Жовква, радник Зеленського із закордонних справ.

«Це було зроблено негайно», – сказав він, назвавши ці кроки одним з «найзначніших результатів» переговорів і спільної заяви.

За його словами, переговори не стосувалися території, оскільки припинення вогню є першим кроком у мирному процесі.

«Україна ніколи не поступиться жодними територіями. Це дуже просто. У вас не може бути цієї заяви чи декларації, ні в кого цього не може бути, тому що для цього потрібна зміна конституції», – сказав Жовква.

Кір Джайлз, старший консультант програми Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House, зазначив ризики. «Цементування лінії фронту в їх нинішньому положенні без будь-яких довгострокових гарантій того, що війна дійсно закінчиться, ризикує винагородити Росію, зробивши нинішню зону контролю постійною та заморозивши конфлікт на місці, а не розв’язавши його», – сказав він.

Колишній високопоставлений український силовик, який побажав залишитися анонімним, сказав: поки що все розвивалося передбачувано з точки зору поетапного мирного процесу. «Однак цілком імовірно, що Росія зірве угоду, і нам доведеться спостерігати за реакцією Америки. Росіяни можуть образити Трампа своїми вибухами. І тоді у нас буде шанс отримати сильну допомогу озброєнням».

Нагадаємо, зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації.

Також європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, російські міста були атаковані дронами, а Суджа перейшла під контроль РФ.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський перемир'я

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