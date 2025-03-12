Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення

За словами українського президента, США можуть ухвалити санкційне рішення після розмови з росіянами

Раніше США пригрозили Росії потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Сполучені Штати Америки можуть вдатися до посилення санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного перемир'я. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

За словами очільника України, адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме санкційні рішення саме після розмови з представниками РФ. «Санкції (чи вони будуть і якими – «Главком») залежатимуть від США після діалогу з Росією», – каже президент.

Зеленський висловив надію, що США застосують цей інструмент у разі, якщо Росія все ж відмовиться від перемир'я і припинення вогню.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «контактуватимуть» з Росією сьогодні, 12 березня. Це буде наступним кроком у переговорах про завершення війни.

Як відомо, США пригрозили РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні