Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення
За словами українського президента, США можуть ухвалити санкційне рішення після розмови з росіянами
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше США пригрозили Росії потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Сполучені Штати Америки можуть вдатися до посилення санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного перемир'я. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

За словами очільника України, адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме санкційні рішення саме після розмови з представниками РФ. «Санкції (чи вони будуть і якими – «Главком») залежатимуть від США після діалогу з Росією», – каже президент.

Зеленський висловив надію, що США застосують цей інструмент у разі, якщо Росія все ж відмовиться від перемир'я і припинення вогню.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. 

Після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «контактуватимуть» з Росією сьогодні, 12 березня. Це буде наступним кроком у переговорах про завершення війни.

Як відомо, США пригрозили РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні

Читайте також:

Теги: США росія путін санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація вигідна Путіну, оскільки він економить своїх солдатів
Чому КНДР відвела свої війська і що це означає для фронту?
12 лютого, 19:40
Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну»
Трамп анонсував «великі угоди» з економічного розвитку з Росією
24 лютого, 19:19
Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна»
На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка
28 лютого, 19:46
ФСБ звинуватила у шпигунстві двох співробітників британського посольства
Росія висилає двох британських дипломатів через «підривну діяльність»
10 березня, 11:16
Канаду і Мексику чекають нові тарифи від Трампа
«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн
4 березня, 10:21
Британський журнал випустив карикатуру на угоду між Україною та США про корисні копалини
Який вигляд має угода про корисні копалини між Україною і США: красномовна карикатура
6 березня, 11:59
Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, якщо країна проінвестує $1 трлн у американські компанії
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
7 березня, 15:17
Келлог не був присутній на перемовинах у Саудівській Аравії
Келлога усунуто від роботи щодо врегулювання війни в Україні – Politico
Сьогодні, 08:32
У Джидді відбулася зустріч між Україною та США
Екскомандир «Холодного Яру» зробив заяву після перемовин зі США
Вчора, 21:54

Політика

Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство
Міністр єдності пояснив, який «юридичний казус» вирішить подвійне громадянство
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому
Зеленський відреагував на запрошення Трампа знову приїхати до Білого дому
Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення
Чого чекати, якщо Путін відмовиться від перемир'я? Зеленський дав роз'яснення
Зеленський назвав умови для проведення виборів
Зеленський назвав умови для проведення виборів
«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини
«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
7052
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)
6515
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua