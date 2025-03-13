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Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна

glavcom.ua
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Мирні переговори: Reuters оприлюднив перелік вимог Путіна
Невідомо, що саме Москва включила до свого списку
фото з відкритих джерел

У Москві офіційно досі не оприлюднили умови припинення вогню

Російська сторона передала США свій перелік вимог угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Про це пише «Главком» з посиланням Reuters.

Як зазначає видання посилаючись на обізнані джерела, російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Наразі невідомо, що саме Москва включила до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх прийняття.

Джерела видання зазначають, що умови Кремля є широкими та схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США та НАТО. Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири області належать Росії.

Деякі американські посадовці, законодавці та експерти побоюються, що Путін, колишній офіцер КДБ, використає перемир'я, щоб посилити спробу розділити США, Україну та Європу та підірвати будь-які переговори.

Як відомо, Сполучені Штати Америки можуть вдатися до посилення санкції, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного перемир'я. За словами очільника України, адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме санкційні рішення саме після розмови з представниками РФ. «Санкції (чи вони будуть і якими – «Главком») залежатимуть від США після діалогу з Росією», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на тлі переговорів представників США та України в Саудівській Аравії речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що «головні новини будуть приходити з Москви», тому слід слідувати за новинами не з Джидді, а зі столиці РФ.

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Теги: війна США переговори Москва путін

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