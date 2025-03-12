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Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
Трамп заявляв, що запросив президента України знову зустрітися у Білому домі
фото: AP

За словами президента, переговори у Джидді позитивно вплинули на відносини з Америкою

Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

Як зазначив український лідер, на цей час у світі дуже багато російської пропаганди.

«Єдина зброя українців розбивати російську інформацію – це завдяки журналістам і діалогу (з партнерами – «Главком»)», – каже він.

Глава нашої держави висловився за те, аби до України приїжджали більше американців, які б на власні очі бачили те, що відбувається.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравіяпройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність.

Як повідомлялося, президент України заявив, що не чув про те, що Трамп запросив його до Білого дому. Він висловив готовність зустрітися, але підкреслив, що «будь-яка зустріч має завершуватися з позитивним результатом».

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: Саудівська Аравія переговори росія США Володимир Зеленський

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