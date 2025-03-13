Вимоги РФ на переговорах про мир та атака дронів: головне за ніч

РФ вважає, що плани Трампа досягти миру за 100 днів – нереальні, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року

Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, російські міста були атаковані дронами, а Суджа перейшла під контроль РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 13 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вимоги РФ на переговорах

Мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Атака дронів

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У Міноборони РФ заявили, що над Брянською, Ростовською, Калузькою та Бєлгородською областями було знищено 14 безпілотників. Окрім цього, внаслідок атаки дронів на промисловий об'єкт у Шолоховському районі Ростовської області сталася пожежа.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Суджа перейшла під контроль РФ

Російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, оприлюднені 12 березня, свідчать про нещодавнє захоплення Суджі російськими військами та їхнє просування до південного району села Заолешенське, розташованого на північний захід від міста. Джерело, пов’язане з ГУР Міноборони України, зазначило, що українські сили почали відхід із Суджі.

Метеорит над Києвом

Ввечері, 12 березня, у небі над Києвом, ймовірно, пролетів метеорит. З'явилося відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У небі над Києвом люди помітили загадковий об’єкт, який швидко пролетів. Можливо, це метеорит, який вибухнув у небі, оскільки саме після прольоту цього об'єкту місцеві почули вибух.