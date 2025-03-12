Радник Трампа Волц провів переговори з російською стороною

Білий дім: Що стосується Росії, команда президента продовжує спілкування з росіянами

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Мацк Волц провів телефону розмову з представниками Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Що стосується Росії, команда президента продовжує спілкування з росіянами. Наш радник президента Майк Волц сьогодні провів телефонну розмову зі своїм російським колегою», – сказала Левітт.

До слова, делегація від президента США Дональда Трампа їде до Росії. Вони говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian, BBC News.

Американський президент повідомив, що вже отримав «позитивні повідомлення» про можливість припинення вогню між Україною та Росією. «Але позитивний сигнал нічого не означає... Це дуже серйозна ситуація», – зауважив Трамп.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.