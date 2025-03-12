Як проходили переговори у Джидді. Що говорять очевидці

Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру

Українська делегація впоралася з безпрецедентним навантаженням

Зустріч делегацій України та США, що проходила напередодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія), стала знаковою з кількох аспектів – тривалості переговорів, їхнього емоційного та інформаційного напруження. Про це повідомляє «Главком».

Як зауважив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, переговори тривали майже безперервно понад вісім годин. Під прицілом сотень телекамер, на тлі перенасиченого статтями «з анонімних джерел» інформпростору. «Така собі форма анонімного спілкування ключових гравців між собою», – зазначив Георгій Тихий і зауважив, що головним завданням у дні, що передували зустрічі, було «контролювати емоції».

Також речник МЗС визначив особисту роль переговорників – адже в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, а на фінальних стадіях роботи над чернеткою спільної заяви до процесу був залучений і президент України Володимир Зеленський.

«Скажу лише, що немає кращої нагороди за такий шалений день, ніж уже сидячи в літаку дізнатися коротке сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешуві щойно було відновлено», – підсумував Георгій Тихий, маючи на увазі розблокування Сполученими Штатами військової допомоги Україні.

Старша радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна виділила декілька важливих моментів зустрічі у Джидді. Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру, – і робить кроки в просуванні до завершення війни. У спільній заяві делегацій України та США йдеться про тимчасове припинення вогню на 30 днів – лише у разі взаємної згоди РФ. «М‘яч зараз на полі Росії», – зауважила Зарівна.

Ще у заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні. Є і позитивний сигнал лідерів країн щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Окрема увага у заяві приділяється звільненню полонених, цивільних осіб, поверненню українських дітей. «Для нас це був принциповий момент», – наголосила Дарія Зарівна.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді пройшла зустріч делегацій України та США. За результатами переговорів, Україна висловила готовність прийняти пропозицію Штатів щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Також українська та американська делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Також «Главком» повідомляв, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. А директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила завершення паузи у обміні розвідувальними даними з Україною за вказівкою президента Дональда Трампа.