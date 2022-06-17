30 «прильотів» з міномету: рашисти обстріляли прикордоння Сумщини

Жертв і руйнувань попередньо немає

Російські війська продовжують атакувати прикордоння України. Під обстріл знову попала Сумщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Близько п'ятої ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 «прильотів», – йдеться в повідомленні.

Жертв і руйнувань попередньо немає.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина).

Також рашисти сьогодні знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії.

До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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