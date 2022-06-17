Війська РФ вдарили ракетами по Миколаєву: є загиблі та поранені

Внаслідок удару є один загиблий і шестеро поранених (серед них дитина)

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що вибухи, які зранку пролунали у місті виникли через ракетний удар. Про це він написав в Telegram.

«Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу обіцяють повідомити згодом.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про жертви.

«Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи», – зазначив Кім.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 червня, близько 6:45 ранку в Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів. Вибухи були чутні в різних районах міста. При цьому зазначається, що у місті не було оголошено повітряну тривогу.

До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

Читайте також інтерв'ю: