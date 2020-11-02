6 листопада Шмигаль відзвітує в Раді щодо ситуації з Covid-19

Прем'єр-міністр виступить в Раді на засіданні години питань до уряду

Парламентарії запросили його відзвітувати на годині запитань до уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить у Верховній раді в п'ятницю, 6 листопада. Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради ВР.

«На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізації державної політики в боротьбі з Covid-19, і інших питань, пов'язаних з економічними питаннями бюджету», – зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, парламент також заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова у вівторок, 3 листопада. Міністра викликали через загострення ситуації з коронавірусом в Україні.

Також, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що взимку ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. Відповідні висновки роблять у міністерстві, виходячи з динаміки захворюваності.

До слова, в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

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