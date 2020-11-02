Коронавірус в Україні: жодна область не готова до пом’якшення карантину

Найбільше хворих у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій

Станом на понеділок 2 листопада жоден регіон України не готовий до послаблення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (513,4 на 100 тис. осіб), Житомирській (437,7) та Хмельницькій ( 430,7) областях.

Найнижчий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів - у Кіровоградській (114,7), Дніпропетровській (136,0) та Вінницькій (154,0) областях.

У Києві цей показник становить 266,3, а середній по Україні - 258,8 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому зафіксовано значне поширення Covid-19.