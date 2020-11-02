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    Коронавірус в Україні: жодна область не готова до пом’якшення карантину

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    Коронавірус в Україні: жодна область не готова до пом’якшення карантину
    Фото: Оd.vgorode.ua.

    Найбільше хворих у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій

    Станом на понеділок 2 листопада жоден регіон України не готовий до послаблення карантину. 

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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    Зазначається, що найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (513,4 на 100 тис. осіб), Житомирській (437,7) та Хмельницькій ( 430,7) областях.

    Найнижчий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів - у Кіровоградській (114,7), Дніпропетровській (136,0) та Вінницькій (154,0) областях.

    У Києві цей показник становить 266,3, а середній по Україні - 258,8 на 100 тис. населення.

    Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому зафіксовано значне поширення Covid-19.

    Регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком Covid-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

    До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

    Також в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.

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