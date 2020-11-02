Коронавірус в Україні: жодна область не готова до пом’якшення карантину
Найбільше хворих у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій
Станом на понеділок 2 листопада жоден регіон України не готовий до послаблення карантину.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (513,4 на 100 тис. осіб), Житомирській (437,7) та Хмельницькій ( 430,7) областях.
Найнижчий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів - у Кіровоградській (114,7), Дніпропетровській (136,0) та Вінницькій (154,0) областях.
У Києві цей показник становить 266,3, а середній по Україні - 258,8 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому зафіксовано значне поширення Covid-19.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.
До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
Також в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.
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