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    Принц Вільям тяжко перехворів на коронавірус

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    <span>Принц Вільям перехворів коронавірусною інфекцією в квітні</span> - Принц Вільям тяжко перехворів на коронавірус
    Принц Вільям перехворів коронавірусною інфекцією в квітні

    Вільям вирішив зберегти в таємниці інформацію про своє захворювання, оскільки боявся, що ця звістка викличе паніку в суспільстві

    Герцог Кембриджський gринц Вільям перехворів коронавірусною інфекцією в квітні, проте зберігав свій діагноз в секреті, щоб не турбувати британських підданих. Хвороба протікала у важкій формі.

    Про це повідомляє The Sun.

    За даними журналістів, коли принц отримав позитивний результат тесту, він продовжив роботу в звичайному режимі.

    Потім хвороба переросла у тяжку форму й Вільям самоізолювався у сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку, де за ним доглядали лікарі.

    Зазначається, що герцог вирішив не повідомляти публічно про коронавірус через новини про захворювання тоді у прем'єр-міністра Бориса Джонсона та свого батька принца Чарльза.

    Додамо, що за останню добу у Великобританії зареєстрували 23 254 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього в країні заразились понад мільйон осіб, кількість жертв перевищує 46 тисяч.

    Між іншим, у травні повідомлялося, що принц Вільям дозволив літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу.

    Велика Британія хвороби коронавірус
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