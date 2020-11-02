Принц Вільям тяжко перехворів на коронавірус

Вільям вирішив зберегти в таємниці інформацію про своє захворювання, оскільки боявся, що ця звістка викличе паніку в суспільстві

Герцог Кембриджський gринц Вільям перехворів коронавірусною інфекцією в квітні, проте зберігав свій діагноз в секреті, щоб не турбувати британських підданих. Хвороба протікала у важкій формі.

Про це повідомляє The Sun.

За даними журналістів, коли принц отримав позитивний результат тесту, він продовжив роботу в звичайному режимі.

Потім хвороба переросла у тяжку форму й Вільям самоізолювався у сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку, де за ним доглядали лікарі.

Зазначається, що герцог вирішив не повідомляти публічно про коронавірус через новини про захворювання тоді у прем'єр-міністра Бориса Джонсона та свого батька принца Чарльза.

Додамо, що за останню добу у Великобританії зареєстрували 23 254 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього в країні заразились понад мільйон осіб, кількість жертв перевищує 46 тисяч.

Між іншим, у травні повідомлялося, що принц Вільям дозволив літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу.