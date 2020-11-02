Португалія посилює карантин через коронавірус

Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

Уряд Португалії оголосив про нові карантинні обмеження, які запровадять для 121 комуни з 308 в країні. Про це повідомляє Publico.

Як повідомляється, жителям визначених районів від сьогодні пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани закриватимуться там до 22:00.

Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни. Однак вони будуть переглянуті через два тижні.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що якщо нічого не буде зроблено, то зростання кількості нових випадків коронавірусу призведе до припинення функціонування системи охорони здоров'я.

Зазначається, що за минулу добу в Португалії було зафіксовано 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 летальних випадків. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків Covid-19 і 2544 смертей.

Нагадаємо, що Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.