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    У світі

    Португалія посилює карантин через коронавірус

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    Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни - Португалія посилює карантин через коронавірус
    Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни

    Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

    Уряд Португалії оголосив про нові карантинні обмеження, які запровадять для 121 комуни з 308 в країні. Про це повідомляє Publico.

    Як повідомляється, жителям визначених районів від сьогодні пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани закриватимуться там до 22:00.

    Ці заходи охоплюють в тому числі найбільші міста Лісабон і Порту і торкнуться 7 млн жителів країни. Однак вони будуть переглянуті через два тижні.

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта заявив, що якщо нічого не буде зроблено, то зростання кількості нових випадків коронавірусу призведе до припинення функціонування системи охорони здоров'я.

    Зазначається, що за минулу добу в Португалії було зафіксовано 3062 випадки інфікування коронавірусом і 37 летальних випадків. З початку пандемії в країні підтверджено понад 144 тисяч випадків Covid-19 і 2544 смертей.

    Нагадаємо, що Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

    До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

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    Португалія карантин уряд коронавірус
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