Хай буде світло! Скільки коштує зробити свою квартиру автономною

Українці встановлюють генератори навіть на балконах, «підкупивши» сусідів…

Чи реально зробити своє житло більш-менш автономним і мати під час блекаутів світло, інтернет та використовувати електроприлади? Скільки все це коштує? Шукаючи відповіді на це питання, «Главком» навмисно зосередився на квартирах, адже встановити генератор, твердопаливний котел тощо у приватному будинку значно простіше.

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Інтернет під час блекауту: чи реально таке взагалі?

Якщо обладнання провайдера заживлене від електрики, а у вас вдома відключили світло, мати інтернет можна, підключивши свій роутер до повербанка.

Як під’єднати роутер до повербанка?

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Насамперед дізнайтеся, скільки вольт потрібно, щоби роутер працював. Часом це написано і на самому пристрої, біля отворів для кабелів. Зазначимо, що більшість роутерів працюють від 9 чи 12 вольт. Потрібно купити кабель (адаптер), завдяки якому роутер буде заживлюватися від повербанка. Коли все зібрано – необхідно вставити кабель з тригером (дисплеєм) у роутер, а інший кінець під'єднати до повербанка.

Проте якщо інтернет-вишку знеструмлено, інтернету не буде, навіть якщо ви маєте повербанк для роутера.

Нещодавно інтернет-провайдери почали пропонувати мешканцям багатоповерхівок купувати і віддавати їм у використання акумулятори та генератори, щоби забезпечити безперебійний інтернет. Кілька столичних провайдерів, у розмові з журналістом «Главкома» зазначили, що більшість їхніх вузлів зв’язку забезпечені пристроями безперебійного живлення та обладнані акумуляторами. Постійні перебої з інтернетом відбуваються через те, що акумулятори розраховані на підтримку живлення від однієї години до трьох, після чого їх треба на 8 годин поставити на зарядку. Якщо ж світло не вмикають на 8 годин поспіль, не повністю заряджені акумулятори все більше і більше деградуватимуть і кожного наступного разу працюватимуть ще менше часу. Тому киян і закликають поділитися своїми акумуляторами для будинкових комутаторів («перемикачів», які з’єднують кілька ділянок, наприклад, багатоквартирний будинок з інтернет-мережею провайдера).

«Ми пропонуємо під’єднати потужний акумулятор до комутатора у будинку. Якщо абонент надасть у тимчасове користування одну чи декілька акумуляторних батарей, моделі яких підходять для під’єднання до комутаторів, (а саме AGM (Absorbent Glass Mat), LiFePo4 (літій-залізо-фосфатні), Li-іon (літій-іонні) або Li-Po (літій-полімерні) з балансиром), наші майстри встановлять їх у під’їзді. І якщо світла не буде, підключення залишатиметься стабільним до чотирьох годин», – пояснює представник провайдера «Ланет».

Однак у цьому випадку інтернет буде так само відсутній, якщо вузол зв’язку, від якого роздається інтернет, знеструмлено.

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«Блоки живлення з акумуляторами встановити на всіх вузлах зв’язку неможливо, бо немає де купити спеціальні, а автомобільні ставити небезпечно. Тому оптимальний варіант – завести оптоволокно (це робиться на рівні будинку, у квартири ніхто не заходитиме), тоді ви не будете залежати від наявності електропостачання у будинку за умови, що у вас є генератор або акумулятор, щоби забезпечити ваш роутер живленням», – пояснює власник інтернет-провайдера McLaut Віталій Лаут. Але зазначає, що інтернет також буде за умови, що на обладнанні провайдера буде електроенергія. Тобто гарантії безперебійного інтернету все одно немає.

Також треба знати, що під’єднатися до оптоволокна можна лише за умови, що у ваш будинок вже заведена мережа провайдера, адже окрему лінію для одного абонента тягнути надто дорого. У Києві, наприклад, це коштує від 7 тис. грн.

Повербанки для телефонів, ноутбуків і світильників

USB-лампи є одним із найзручніших способів освітлювати помешкання, але за умови наявності джерел живлення, до яких вони підключаються. Киянин Олександр Швець, готуючись до блекаутів, купив кілька повербанків, а «блогерські» лампи у нього вже були.

«Зараз, під час відключення електроенергії, освітлення у мене вдома повністю забезпечують USB-лампи, встановлені на максимум. Для кожної лампи я купив повербанк ємністю 20 тис. мАh за 3,5 тисячі, але це завищена ціна. Такого повербанка вистачає на 5 годин, щоби дуже яскраво освітлювати 40 кв. м. А якщо змінювати яскравість, повербанка ємністю 20 тис. мАh вистачає на добу безперервного освітлення», – розповідає Швець. Також він купив резервний повербанк для зарядки телефонів і тепер каже, що, витративши близько 10 тис. грн забезпечений безперервним (упродовж трьох діб) освітленням і зарядженими гаджетами.

Якщо підібрати повербанк для телефона чи лампи – легко, то у випадку із ноутбуком треба ретельно розібратися із технічними характеристиками. Батарея сучасного ноутбука зазвичай має об’єм у 10 000 mAh (ампер-годин), тобто джерело живлення повинно бути більшого об’єму. Також для його підключення до ноутбука підходить не будь-який USB-роз’єм, а тільки USB-порт 3.1, також відомий як type C. Такий роз’єм є не у всіх ноутбуках, тож для деяких пристроїв цей спосіб недоступний. Причина у тому, що старі USB-порти 2.0 та 3.0 не дозволяють пропускати напругу більше 4,5 вольт.

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USB-порт, відомий як type C Фото з відкритих джерел

Для ноутбуків, що не мають роз’єму type C, існує спосіб підключення через роз’єм живлення (місце у ноутбуці, куди вставляється зарядний шнур). Для цього знадобиться перехідник від повербанку до роз’єму живлення ноутбука (адаптер). Важливо правильно підібрати перехідник саме для свого ноутбука.

Різновиди адаптерів живлення для ноутбуків Фото з відкритих джерел

20 літрів пального і місяць енергонезалежності

Киянин Андрій Лащ встановив генератор у себе на балконі, попередньо домовившись із сусідами Фото: Андрія Лаща

Встановлювати генератори у квартирах небезпечно для життя – вони вибухонебезпечні, гучно працюють та виділяють токсини, якими можна отруїтися. Проте дехто усе ж таки ризикує і ставить їх на балконах, попередньо погодивши це із сусідами.

Киянин Андрій Лащ розповідає «Главкому» про свій досвід. «Спершу у нас світла не було по чотири години, потім – по вісім, а потім – по 12. Тому зрештою я зважився на генератор, бо інші джерела енергії для мене були занадто дорогі і до того ж, я все одно не встигав би їх зарядити. Коли я ознайомлювався з технічними характеристиками генератора, який вирішив купити, він коштував близько 10 тис. грн, але за кілька годин подорожчав ще майже на три тисячі. Купив я його за 12800 грн, це генератор на 2,2 кВт. Відразу, окрім генератора, придбав 20 літрів пального (близько 1 тис. грн) та спеціальне мастило для двигуна (близько 650 грн). За 5 годин роботи генератора витрачається близько літра мастила».

На генераторі у Андрія працює конвекторний обігрівач, холодильник, телевізор, роутер і освітлення у кімнатах, але, звісно, не одночасно. Він окремо вмикає обігрівач, бойлер, електрочайник та плиту.

«Одночасно я заживлюю лише роутер, телевізор та вмикаю світло у кімнаті, бо вони разом тягнуть як один бойлер, одна плита тощо. Коли треба гаряча вода – нагріваю бойлер в економ-режимі, щоби вистачило на прийом душу, а генератор не перенавантажувався», – пояснює Андрій Лащ. Генератор він встановив на своєму незаскленому балконі, де є постійний доступ свіжого повітря, а каністру із пальним помістив у протизапальну обгортку.

«Врахуйте, що генератор працює гучно і на це можуть скаржитися сусіди. У моїх засклені балкони, тож їм не так чутно. Перш ніж встановлювати генератор у себе на балконі, я обійшов сусідів зверху та знизу й запитав, чи вони не будуть проти. Домовились, що вони приходитимуть до мене заряджати гаджети за необхідності. Люди з будинку навпроти, звісно, не надто задоволені – придивлялися, звідки це гарчання лунає. Але поки що ніхто до мене не підходив із претензіями», – розповідає Андрій Лащ.

Найдешевший варіант з альтернативного живлення – повербанк, але його можливості мінімальні Колаж: «Главком»

Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголошує, що незадоволені шумом генератора сусіди мають право поскаржитися у поліцію та ДСНС на порушення правил експлуатації пристрою – і будуть праві.

«Є чіткі норми. Генератор може бути встановлений лише в окремому приміщенні, на відстані 5-10 метрів від багатоквартирного будинку. У підвалах та на балконах багатоквартирних будинків немає таких умов. Якщо на сусідському балконі встановили генератор, необхідно телефонувати у ДСНС та поліцію. Вони приїдуть, встановлять правопорушення. Власник квартири водночас є співвласником багатоквартирного будинку, а встановлення генератора порушує права інших співвласників», – наголошує експерт.

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Автомобільний і гелевий акумулятори

Дещо комфортніший, але дорожчий спосіб мати електрику – автомобільний акумулятор. Журналісту Ярославу Ємельяненку вдалося придбати ще усередині осені. Зараз цей товар – у великому дефіциті.

«Дорогою додому я заїхав до автомобільного магазину і без попередніх замовлень купив автомобільний акумулятор на 100 Ампер-годин та автозарядку до нього (вона вимикається, коли акумулятор заряджений, тобто не допускає перезаряджання). Акумулятор коштував тоді близько 4 тис. грн», – розповідає Ємельяненко.

Важливо пам’ятати, що автомобільні акумулятори не можна повністю розряджати і при цьому необхідно заряджати повністю, інакше довго вони не прослужать.

«Коли у мене не було світла 12 годин, я розрядив акумулятор на 30%. Тобто 70% ще лишилося (при тому, що я заряджав гаджети). Світло не економив взагалі. У такому режимі акумулятора мені вистачить на тиждень без підзарядки», – підраховує Ярослав.

Заряджати автомобільний акумулятор краще на балконі або у кімнаті, яка добре провітрюватиметься. Зарядка до акумулятора має бути новою і бажано автоматичною (такою, що вимикається коли пристрій зарядився). Часто вона продається разом з акумулятором, якщо ж ні – придбати можна у будь-якому автомагазині

Експерти зазначають, що для побутового використання краще пристосовані не автомобільні, а гелеві акумулятори, оскільки автомобільні все ж містять солі важких металів і кислоти. Таку назву цей тип акумулятора отримав через те, що електроліт, який знаходиться між свинцевими пластинами, перебуває у гелеподібному стані. Гелеві швидше заряджаються (не за п’ять годин, а за дві) і їх можна розряджати повністю. Але ці акумулятори в Україні коштують не менше 25 тис. грн і вони майже зникли з продажу. Можна замовити за 8 тис. грн з Китаю, але доставка може вийти вдвічі дорожчою за товар, зауважує Ярослав Ємельяненко.

Акумулятор під час роботи теж шумить, але не так гучно як генератор Фото Ярослава Ємельяненка

Для користування автомобільним чи гелевим акумулятором вдома вам також знадобиться інвертор, який перетворює 12 Ват на 220 Вольт і у цьому проблема, бо інвертори в Україні розкупили. Тому доведеться замовляти з-за кордону й знову чекати

«До інвертора можна підключити домашні пристрої (або подовжувач, у який вмикатимуться «вилки»), але він потягне не всі девайси водночас: на кожному інверторі написано, яке навантаження він витримує. Вказану цифру (у мене – 800 Вт) треба половинити, тобто вмикати лише на половину навантаження. Цих 400 Вт достатньо для освітлення квартири, але не для заживлення потужних споживачів електроенергії (пралки, бойлера, холодильника). Інвертор трохи гуде, зате у кожній кімнаті є світло, я заряджаю телефон, ноутбук, заживляю роутер», – пояснює Ярослав Ємельяненко.

Щодо інвертора, його слід шукати за запитом «інвертор (перетворювач напруги) для дому», автомобільний підходить тільки якщо на ньому написано «pure sin» (це означає, що інвертор є безпечним для домашніх приладів). Також бажано вибирати інвертор з функцією стабілізації напруги, це допоможе захистити домашню техніку.

Портативні переносні станції: які є та скільки коштують?

Портативна зарядна станція – це щось на кшталт великого повербанка, розрахованого на кілька електроприладів: смартфони, ноутбуки, роутери, лампи, мініхолодильники чи телевізори.

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Портативні зарядні станції. Більшість обладнані дисплеєм, який показує рівень зарядки Колаж: «Главком»

Портативні зарядні станції безпечніші за генератори, автомобільні та гелеві акумулятори, адже не виділяють токсичних речовин під час роботи і працюють майже безшумно. Більшість мають функцію швидкої зарядки, що зараз дуже актуально, а зарядити ноутбук від портативної станції можна, у середньому, 3-5 разів без її дозарядки. Єдиний недолік – ціна, зараз вона стартує від 20 тис. грн, а більш популярні моделі (наприклад, EcoFlow, Bluetti, Jackery Explorer тощо) – 45-100 тис грн.

В Україні зарядні станції випускає вінницька «Промавтоматика». У березні 2022 року підприємство почало виготовляти пристрої Bandera Power для ЗСУ, а зараз продає всім охочим. Наразі доступні моделі ємністю 125-225 тис мАг (для порівняння, вистачить на 4-10 заряджань ноутбука), коштують від 18 до 39 тис. грн.

Як захистити електроприлади

Експерти радять зараз, навіть якщо ви не плануєте купувати джерела живлення, серйозно поставитися до перепадів напруги в електромережі і замінити обладнання в електрощитовій, якщо воно старіше за 10-15 років, або ж раніше виникали поломки.

Електрощитова багатоквартирного будинку до та після ремонту Фото Наталії Коптєнкової

Капітальний ремонт електрощитової може коштувати близько 15 тис. грн (для усього будинку), залежно від його віку та типу. Проте цей ремонт може зекономити десятки тисяч гривень кожній квартирі, бо допоможе захистити електроприлади від поламки у разі перепадів напруги.

Мережевий фільтр – найдешевший варіант убезпечити техніку від перепадів електроенергії Фото з відкритих джерел

Також від перепадів напруги домашню техніку може захистити безперебійник. Його вартість для однієї оселі – від 1 до 10 тис. грн, залежно від потужності.

Дорожче обійдеться стабілізатор напруги – якщо напруга стає більшою за 280 Вольт, він просто відключає техніку від мережі. Орієнтовна вартість – від 2 до 10 тис. грн.

Найдешевший варіант убезпечення домашньої техніки – мережевий фільтр. Він не допоможе стабілізувати напругу, не відключить техніку при перепадах, але у випадку стрибків електроенергії «візьме удар» на себе і захистить комп’ютер, холодильник або кавоварку. Невеликий мережевий фільтр на дві розетки коштуватиме від 300 грн.

Аліна Євич, «Главком»