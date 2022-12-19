Нічний удар по Києву: Кличко повідомив, куди є влучання

Вночі в Києві лунали вибухи у результаті атаки ворожими дронами

У ніч на 19 грудня столицю атакували понад 20 ворожих дронів

У результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.

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Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.

О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у двох районах міста.

Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло.

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У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.

За попередніми даними, у результаті нічної атаки дронами у Києві постраждалих немає.