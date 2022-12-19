Нічний удар по Києву: Кличко повідомив, куди є влучання
У ніч на 19 грудня столицю атакували понад 20 ворожих дронів
У результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.
Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.
О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у двох районах міста.
Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло.
У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.
За попередніми даними, у результаті нічної атаки дронами у Києві постраждалих немає.
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