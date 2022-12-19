Без світла по 10 годин. Яка ситуація з елекпостачанням у Києві

Наразі світла немає на значній частині правого берега столиці і подекуди – у Київській області

У Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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«Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла – це, на жаль, реальність на сьогодні. Як швидко повернемося до стабілізаційних, передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще», – пообіцяв Коваленко.

Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

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Разом з тим у ДТЕК Київські електромережі пояснили, що енергетики намагаються стабілізувати ситуацію та ближче до ночі дати напругу для близько 20% будинків й перемикати їх почергово.

«Чергова атака РФ знову завдала шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури Києва. Станом на вечір 19 грудня напругу вдається подавати на всю критичну інфраструктуру міста – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання, метрополітен», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі обмеження електроспоживання набагато більші, ніж були до сьогоднішньої атаки.

«Енергетики спільно роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію та ближче до ночі дати напругу хоча б для близько 20% житлових будинків Києва і перемикати їх почергово. Вірогідно, що така ситуація буде як мінімум до завтрашнього вечора. Маємо надію, що завтра вдасться підняти рівень споживання електроенергії ще на 20-30%», – повідомили у ДТЕК.

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Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.