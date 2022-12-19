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Унаслідок нічної атаки дронів по Київщині є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Унаслідок нічної атаки дронів по Київщині є постраждалі (фото)
фото: Офіс Генпрокурора

Наразі рятувальники області працюють над ліквідацією наслідків ударів

Внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження. «За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. «Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки», – додали у відомстві.

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

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«Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Більш детальніше згодом», – написав Кулеба.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО. 

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.  О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у двох районах міста. Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло

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Теги: окупанти розслідування українці безпілотник війна Київщина

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