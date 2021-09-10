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    Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс у рамках угоди зі Словаччиною

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    Міжнародний аеропорт &laquo;Ужгород&raquo; закінчили відновлювати у травні 2021 року - Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс у рамках угоди зі Словаччиною
    Міжнародний аеропорт «Ужгород» закінчили відновлювати у травні 2021 року
    Фото: Wikimedia

    Особливість аеропорту в тому, що при посадці та зльоті літаки заходять у повітряний простір Словаччини

    Міжнародний аеропорт «Ужгород» сьогодні, 10 вересня, прийняв свій перший рейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

    Особливість аеропорту в тому, що при посадці та зльоті літаки заходять у повітряний простір Словаччини – поріг злітно-посадкової смуги розташований в декількох сотнях метрів від українсько-словацького кордону, що раніше викликало труднощі. У серпні 2020 року країни домовилися розблокувати роботу аеропорту та підписали угоду.

    Відтепер управління повітряним рухом буде відбуватися на певній частині повітряного простору Словаччини, що дозволить проводити посадки літаків за приладами.

    В «Украерорусі» заявили, що здатність України управляти повітряним рухом у частині повітряного простору країни-члена ЄС доводить отриманий 31 серпня сертифікат від Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA).

    Як відомо, міжнародний аеропорт «Ужгород» закінчили відновлювати у травні 2021 року. Уже 2 червня він прийняв свій перший рейс за останні два роки – його виконала компанія Windrose з Києва.

    До слова, напередодні аеропорт Кабула відновив роботу.

    Теги: Закарпаття Словаччина аеропорт авіаперевезення Ужгород Україна авіарейс
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    Аеропорт «Ужгород» прийняв перший рейс у рамках угоди зі Словаччиною