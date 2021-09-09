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    Аеропорт в Новій Зеландії евакуювали через загрозу вибуху

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    Аеропорт в Новій Зеландії евакуювали через загрозу вибуху - Аеропорт в Новій Зеландії евакуювали через загрозу вибуху
    Аеропорт в Новій Зеландії евакуювали через загрозу вибуху
    Фото: RNZ / Nate McKinnon

    Підозрілий предмет виявили в сумці, залишеній на контрольно-пропускному пункті біля входу в термінал

    Аеропорт міста Крайстчерч в Новій Зеландії евакуювали на дві години через загрозу вибуху. Про це повідомили на сайті поліцейського управління країни.

    Підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій, виявили в сумці, залишеній на контрольно-пропускному пункті біля входу в термінал.

    «Термінал для внутрішніх рейсів був евакуйований в якості запобіжного заходу. До роботи було залучено спеціальний підрозділ по знешкодженню вибухонебезпечних боєприпасів Міноборони Нової Зеландії. Поліція опитує двох осіб у зв'язку цим інцидентом», – повідомили у відомстві.

    Як повідомила радіостанція Radio New Zealand, роботу служб аеропорту призупинили на дві години. Як результат, кілька рейсів вирушили з затримкою.

    В результаті поліція повідомила, що загрози безпеці аеропорту немає. Проводиться розслідування події.

    У суботу, 4 вересня, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що сім чоловік постраждали в результаті нападу озброєного ножем чоловіка в супермаркеті новозеландського міста Окленд, троє з них перебувають у важкому стані.

    3 вересня 32-річний озброєний чоловік увійшов до супермаркету Countdown передмістя Нью-Лінн в Окленді (Нова Зеландія) і завдав поранення відвідувачам. Зловмисника ліквідували прибулі на місце події поліцейські

    Теги: аеропорт поліція чоловік
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    Аеропорт в Новій Зеландії евакуювали через загрозу вибуху