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    Британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19

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    Британець (на фото в аеропорту Лодзь), інфікований коронавірусом, загрожує вісім років ув&rsquo;язнення - Британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19
    Британець (на фото в аеропорту Лодзь), інфікований коронавірусом, загрожує вісім років ув’язнення
    Фото: Daily Mail

    Намагаючись сісти на літак, чоловік створив загрозу для здоров'я понад 200 людей, включаючи пасажирів та персонал аеропорту

    Британський турист, який заразився коронавірусом, змінив свій тест на Covid-19 та спробував залишити Польщу з підробленим документом, може сісти до в'язниці на термін до восьми років, пише Daily Mail.

    Хворого коронавірусом 39-річного британського туриста затримали в аеропорту Лодзя при спробі сісти на рейс до Ноттінгема з підробленим тестом на Covid-19. Під час паспортного контролю система показала, що чоловік перебуває в системі як особа, яка має перебувати на ізоляції до кінця тижня.

    З'ясувалося, що мандрівник захотів уникнути карантину в Польщі та швидше повернутися додому, тому він приховав справжній результат аналізів і поміняв його на негативний. Представники прикордонної служби відзначили, що британець своїм вчинком поставив під загрозу здоров'я 200 осіб, включаючи пасажирів, членів екіпажу та персонал аеропорту.

    Туриста оштрафували на 100 фунтів стерлінгів. Йому також пред'явлено звинувачення у створенні епідеміологічної загрози, поширенні заразної хвороби та підробці документа. Британцеві загрожує тюремне ув'язнення на термін від шести місяців до восьми років.

    До слова, з 9 вересня Польща відкрила кордони для українських туристів.

    Також нагадаємо, що на Харківщині лабораторія вносила дані фальшивих ПЛР-тестів до «Дії».

    Зазначимо, що окрім фальшивих ПЛР-тестів, ділки почали продавати фейкові «ковідні паспорти», і це стосується не лише України, а всього світу. Зокрема, у серпні журналісти показали, як у Києві продають «липові» сертифікати про вакцинацію.

    Зазначимо, що в Україні хочуть карати за фальшиві довідки про щеплення.

    Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу.

    Теги: шахрайство Польща літак аеропорт Велика Британія хвороби щеплення аналізи
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    Британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19