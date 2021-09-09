Молдова може обмежити лідерам «Придністров'я» користування послугами аеропорту

Влада Молдови хоче ввести нові правила для всіх посадових осіб

Лідеру «Придністров'я» Вадиму Красносельському можуть обмежити користування VIP-залом Кишинівського аеропорту. Про це розповів голова молдовського парламенту Ігор Гросу, передає «Главком» з посиланням на молдовські ЗМІ.

В ефірі одного з телеканалів, на запитання, чому Красносельський користується VIP-залом в Кишинівському аеропорту, Гросу зазначив, що влада Молдови може ввести нові правила для всіх посадових осіб.

«Можливо, ми введемо правила на законодавчому рівні, згідно з якими всі посадові особи будуть проходити перевірки в аеропорту у звичайному режимі. Щоб їх обслуговували разом з громадянами, нехай подивляться, наскільки це легко», – сказав Гросу.

До слова, із 1 вересня Україна заборонила в'їзд автомобілям на придністровських номерах. Мешканцям самопроголошеної Придністровської республіки на території Молдови необхідно замінити номери своїх автомобілів. Водіїв таких машин просто розвертають на кордоні. Перетнути кордон їм дозволять лише після того, як вони поміняють «придністровські» номери на так звані – нейтральні. Випуск таких табличок розпочали ще чотири роки тому, але до початку заборони номери замінили не більш ніж п’ять відсотків автовласників.

Більшість жителів невизнаної «республіки Придністров’я» перетинає кордон з Україною на міжнародному пункті пропуску Кучурган.

Як повідомляв «Главком», з 28 серпня «Молдавська залізнична дорога» поновила рух поїздів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Також відомо, що Україна та Молдова відтермінували перехід до спільного прикордонного контролю на ділянці спільного кордону із Придністров’ям.