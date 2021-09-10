Аеропорт Кабула відновив роботу

З Кабула вилетів перший комерційний рейс після приходу до влади талібів

З аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс з часу захоплення влади в Афганістані талібами. На борту літака перебувало близько 100 громадян, в тому числі українці. Про це повідомляє CNN.

Літак авіакомпанії Qatar Airways вже приземлився в Катарі.

Серед 100 чоловік, які полетіли з Кабула, – громадяни Канади, України, Німеччини, Великої Британії та США. Вони потрапили до списку приблизно 200 іноземців, яким таліби дозволили покинути країну.

Відзначається, що управління цивільної авіації Афганістану готується до запуску більшої кількості рейсів з Кабула.

Два основних афганських авіаперевізника – Kam Air і Ariana Afgan Airlines – планують запустити різні маршрути. Обслуговуюча компанія в аеропорту буде тією ж, що використовувалася до закриття аеропорту після падіння Кабула в середині серпня.

У найближчі дні очікуються й інші міжнародні рейси.

Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

Як відомо, представник руху «Талібан» Сухейль Шахін попросив США не намагатися змінити культурні підвалини Афганістану.

Раніше бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».

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