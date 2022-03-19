Ворог втратив понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів: оперативні дані Генштабу
Найбльше окупанти втратили бойових броньованих машин ‒ 1470 од
фото: Генштаб ЗСУ
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Триває 24 день російської окупації на території України. За цей час противник зазнав значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:
- особового складу близько ‒ 14400 осіб,
- танків ‒ 466 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
- артилерійських систем – 213 од,
- РСЗВ – 72 од,
- засоби ППО – 44 од,
- літаків – 95 од,
- гелікоптерів – 115 од,
- автомобільної техніки – 914 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
- Спеціальна техніка – 11.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.
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