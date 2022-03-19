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    Ворог втратив понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів: оперативні дані Генштабу

    Найбльше окупанти втратили&nbsp;бойових броньованих машин ‒ 1470 од - Ворог втратив понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів: оперативні дані Генштабу
    Найбльше окупанти втратили бойових броньованих машин ‒ 1470 од
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Триває 24 день російської окупації на території України. За цей час противник зазнав значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

    • особового складу близько ‒ 14400 осіб,
    • танків ‒ 466 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
    • артилерійських систем – 213 од,
    • РСЗВ – 72 од,
    • засоби ППО – 44 од,
    • літаків – 95 од,
    • гелікоптерів – 115 од,
    • автомобільної техніки – 914 од,
    • кораблі /катери – 3 од,
    • цистерн з ПММ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17.
    • Спеціальна техніка – 11.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог втратив понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів: оперативні дані Генштабу