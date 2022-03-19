На Чернігівщині ЗСУ знищили дві батареї артилерії окупантів

Сьогодні дві батареї ворожої артилерії пішли за російським кораблем

Українські захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ «Ураган» і батареї самохідних артилерійських установок 2С19 «МСТА-СЙ»

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дві батареї окупаційної артилерії. Зокрема, РСЗВ «Ураган» і 2С19 «МСТА-С». Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Північ» в Facebook.

«Фахівці ландшафтного дизайну підрозділів оперативного командування «Північ» продовжують майстерно видаляти елементи армії окупанта з Чернігівщини. Сьогодні дві батареї ворожої артилерії пішли за російським кораблем. Так, наші захисники завдали вогневого ураження батареї РСЗВ «Ураган» і батареї самохідних артилерійських установок 2С19 «МСТА-СЙ», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, військова агресія Росії проти України може знищити глобальну продовольчу систему і вже призвела до порушення логістичних ланцюгів. Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.