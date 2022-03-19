Попередження про міни має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі

Окупанти брешуть про «зірвані штормом українські міни»

Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

Порт Сочі розіслав листа судновласникам та капітанам суден у регіоні з попередженням про загрозу «підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі».

Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі, впевнений керівник Інституту Чорноморських досліджень Андрій Клименко. Він вважає, що ситуацію може виправити введення у регіон Постійної мінно-тральної групи НАТО.

«За даними джерел BlackSeaNews, ідеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про «зірвані штормом українські міни» Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі – це може зробити тільки той, хто їх встановлював», – написав Андрій Клименко.

Раніше російські військові кораблі, котрі вдень 17 березня вишикувалися поблизу Одеси, зазнали втрат у Чорному морі. Зокрема, був збитий безпілотний літальний апарат окупантів типу Орлан-10.