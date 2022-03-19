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    Окупанти застосували нову стратегію війни в Україні – Міноборони Британії

    Зараз агресор дотримується стратегії виснаження - Окупанти застосували нову стратегію війни в Україні – Міноборони Британії
    Зараз агресор дотримується стратегії виснаження
    фото: Міноборони

    Британські військові припускають, що росіяни можуть почати хаотично використовувати вогневі засоби

    Росії так і не вдалося досягти особливих успіхів в Україні, тому окупанти вирішили змушені змінити оперативний підхід. Зараз вони дотримуються стратегії виснаження. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Твіттер.

    Як підкреслили у британському Міноборони, на заваді загарбникам стали масштаби та лють українського опору. У підсумку всі поставлені цілі Кремля провалилися. Британські військові припускають, що росіяни можуть почати хаотично використовувати вогневі засоби.

    Результатом цього може стати ріст числа жертв і постраждалих серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи.

    Раніше Міноборони Великої Британії повідомило, що російське вторгнення в Україну в значній мірі застопорилося на всіх фронтах.

    Нагадаємо, Міністру оборони Британії Бену Уоллесу зателефонував самозванець, який видав себе за прем'єр-міністра України. Шахрай почав ставити дивні питання.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти застосували нову стратегію війни в Україні – Міноборони Британії