Арестович назвав кількість ракет, які РФ випустила по Україні за чотири дні

Арестович нагадав, що по Кременчуку вдарили двома ракетами

За останні чотири дні рашисти випустили по території України 131 ракету. Про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі радіо Ізраїля.

Удар по ТРЦ в Кременчуці показав, що в Кремлі точно не зважають на жертви в Україні серед цивільних, зазначив він.

Арестович нагадав, що по Кременчуку вдарили двома ракетами. Одна потрапила в машиноремонтний завод, друга – в ТЦ.

«Є три версії того, що відбувається: били по заводу, але потрапили в ТЦ і завод; били по ТЦ, але потрапили і в завод; цілилися в обидва об'єкти відразу. У будь-якому випадку це порушує принципи ведення війни і людську мораль. Хоча ми давно знаємо, що кремлівських це не стосується», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів.

Як повідомлялося, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

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