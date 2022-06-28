Ракетний обстріл Кременчука: стало відомо, куди влучила друга ракета (фото)

Вибило вікна у більшості приміщень заводу «Кредмаш»

Одна із двох ракет, якими 27 червня рашисти атакували Кременчук на Полтавщині, влучила у територію заводу. Про це повідомив голова наглядової ради установи Микола Данилейко.

Через влучання російської ракети частково поруйнована інфраструктура «Кременчуцького заводу дорожніх машин («Кредмаш»)». Це приватна установа. Серед працівників поранених немає, розповів Данилейко.

Утім, за повідомленням «Телеграфу», поранило двох працівників установи: охоронець, що знаходився недалеко від «Амстора», отримав забій, скло порізало йому обличчя. Другого співробітника також порізали уламки скла. Їх не госпіталізували. Зараз «Кредмаш» працює, але не на повну силу. За 20 хвилин до прильоту зміна закінчилася, люди розійшлися.

Цех №7, у який прилетіла ракета. Ще за 20 хвилин до прильоту там перебувало близько 100 людей. Перша ракета влучила по території заводу, а вже друга – в «Амстор». Через те, що дві ракети йшли підряд паралельно, вибило вікна у більшості приміщень заводу «Кредмаш».

Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху. Микола Данилейко «Суспільному» повідомив, що з 1989-го року завод не випускав військової техніки та запчастин.

«Біль, я не знаю, що ми зробили... Нас ще з радянських часів добре знають дорожники РФ. Нас знали пів Росії. Вони були у нас і чудово знають, що тут нічого не було (мається на увазі військової техніки – ред.)»,– прокоментував Микола Данилейко.

Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр,

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.