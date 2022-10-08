Арестович назвав відстань між ЗСУ і Херсоном

Розташування бійців дає можливість використовувати артилерію проти російських окупантів, наголосив радник ОП

Від позицій Збройних Сил України до окупованого Херсона залишилося близько 30 км. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у п'ятницю, 7 жовтня.



«Від позицій ЗСУ у Посад-Покровському до Херсона близько 30 км, але наші вже далі, за Посад-Покровським. Із цієї позиції вже видно будинки у Херсоні», - сказав він.



За словами представника ОП, така відстань дає можливість використати артилерію проти російських окупантів.



«Це дуже добре, тому що всі види артилерії почнуть працювати», - наголосив Арестович.



Нагадаємо, кількість звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 квадратних кілометрів.