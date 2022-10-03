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Біля окупованого Сватового сталася «бавовна», – Гайдай

Альона Боженко
glavcom.ua
Біля окупованого Сватового сталася «бавовна», – Гайдай
Гайдай повідомив про «бавовну» на Луганщині
фото ілюстративне

Глава Луганської обласної військової адміністрації зазначає, що настрої в окупантів панічні

У неділю в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Гайдая, окупанти шоковані швидким контрнаступом ЗСУ.

«Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба. Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових», – розповів Гайдай.

Зазначимо, що за інформацією очільника Луганської обласної військової адміністрації, на деокупованих бійцями ЗСУ територіях виявили дуже велику кількість загиблих росіян. Можливо, там були розміщені загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати.

Загороджувальні загони можуть використовуватися для того, щоб не давати втікати рашистам з поля бою. Так РФ намагається втримати тимчасово окуповані землі, але нічого їм не допоможе. 

Нагадаємо, 2 жовтня українські військові звільнили Торське на Донеччині. Торське знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

 

Теги: вибух військові окупанти

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