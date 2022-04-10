Арестович розповів про два напрямки, на яких продовжує наступ противник

Противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз має лише 2

Вуличні важкі бої тривають у Маріуполі, українські війська тримають оборону

Про стан справ на фронтах на 46 добу активної фази Російсько-Української війни розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Так, за його словами, противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз має лише 2 – Маріуполь та північ зони ООС. Також ворог намагається взяти райони оборони на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, та на південний захід від Ізюма, але поки що це не вдається.

Вуличні важкі бої тривають у Маріуполі, українські війська тримають оборону.

Ще один напрямок, де противник намагався робити тактичні наступальні дії, – це село Олександрівка на Херсонщині. Успіху не мав, втратив ротну тактичну групу.

Наші війська також продовжують контрнаступальні заходи, контролюють північ України – від Київщини до Харківщини.

У районі Харкова противник підтягує резерви, але там навіть погода за нас – у найближчі 10 діб прогнозують дощі.

Бойові кораблі РФ, які діють у басейні Чорного моря, почали замальовувати бортові номери, щоб приховати втрати, яких вони зазнають.

Арестович також подякував прикордонникам, які першими зустрічають війська супротивника. Жоден прикордонник не відійшов із початку конфлікту, всі прийняли бій.

«Сьогодні в Маріуполі один із старших офіцерів прикордонних військ був оточений ворогами і поранений і підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогові. Останніми словами в радіостанції були: «Слава Україні!», – сказав Арестович.

Раніше Арестович розповів, як ЗСУ відповіли на обстріл краматорського вокзалу. Також він анонсував другий раунд війни Росії та України.